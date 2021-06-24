Участок в 60 га в Тушино продали на торгах за 11 млрд рублей

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. ООО "С-Девелопмент" стала победителем торгов по продаже имущественного комплекса АО "Московское машиностроительное предприятие имени В. В. Чернышева", который располагается на территории площадью почти 60 га на улице Вишневой в Тушино в Москве. Компания предложила за него 11 млрд рублей, говорится в протоколе по итогам конкурса.

Ранее стало известно, что Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) Ростеха выставила на продажу имущественный комплекс Московского машиностроительного предприятия им. Чернышева со стартовой ценой в 8,1 млрд рублей. В Ростехе сообщали, что средства, полученные от продажи, будут инвестированы в развитие производственной и технологической базы двигателестроения. В то же время предприятие, включая коллектив, сохранится как производственный актив ОДК и переместится на производственный комплекс "Салют". Предприятие по условиям сделки в течение пяти лет продолжит пользоваться площадкой.

"По результатам проведения конкурса комиссия решила признать победителем конкурса по лоту № 1 - ООО "С-Девелопмент", предложившего наиболее высокую цену имущества в сумме: 11 000 000 000 рублей, и подтвердившим выполнение условий проведения конкурса", - говорится в протоколе.

АО "ММП имени В. В. Чернышева" расположено на участке в почти 60 га. Еще одним участником торгов стала компания ООО "Техноинвест" (входит в АФК "Система"), предложившая 10,5 млрд рублей за имущество предприятия.