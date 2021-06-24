Мантуров заявил, что РФ заинтересована в запуске сборки российских автомобилей в Египте

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Россия заинтересована в запуске производства российских автомобилей в Египте. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в ходе заседания российско-египетской межправкомиссии.

"Настроены на расширение индустриального партнерства в автомобильной отрасли <….> Мы полагаем важным говорить не только о поставках готовой техники, но и о промышленной сборке российских машин в Египте", - сказал Мантуров.

Он напомнил, что на данный момент на египетском рынке уже представлены автомобили группы "ГАЗ", "Автоваза", "Камаза".

По словам Мантурова, Россия и Египет обсуждают совместные проекты в сфере судостроения.

"Видим перспективы для кооперации в судостроении. Наши ведущие предприятия <...> обсуждают с египетскими коллегами емкий перечень совместных проектов, включая модернизацию верфей, совместное строительство рыболовецких судов, танкеров, буксиров и плавучих доков", - сообщил министр.

Мантуров добавил, что Россия также готова поделиться последними достижениями в области автономного судовождения и опытом разработки соответствующей правовой базы.