Эксперты определили номинантов премии "Индустрия", которую вручат на "Иннопроме"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. Номинантами VII Национальной промышленной премии РФ "Индустрия", которую вручат на международной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге 5 июля, по итогам экспертной оценки заявок стали пять компаний. Это "НПК "Химпроминжиниринг", "Ротек", "С-Инновации", "НПО Биомикрогели" и "Стереотек", сообщается на сайте "Иннопрома" в четверг.

"Всего на конкурс была подана 171 заявка. Наибольшее число соискателей представляли отрасли цифровых технологий, металлургии и производства материалов, радиоэлектронного и энергетического машиностроения. Каждая заявка оценивалась по полноте представленной информации и содержательной части по критериям технологической новизны, экономического эффекта, межотраслевого характера проекта и ориентации на глобальный рынок", - говорится в сообщении.

Продукцию всех номинантов премии представят на выставке в рамках стенда Минпромторга России. Объявление лауреата с вручением наградного комплекта пройдет на главной стратегической сессии.

Международная промышленная выставка "Иннопром" - главная индустриальная, торговая и экспортная площадка в России. Ее ежегодно проводят на территории международного выставочного центра "Екатеринбург - Экспо", в составе которого четыре павильона общей площадью 50 тыс. кв. м и конгресс-центр площадью 41,6 тыс. кв. м. В 2021 году страной-партнером выставки выступит Италия. На площади порядка 3 тыс. кв. м. представят экспозицию национальных итальянских компаний. В 2021 году выставка пройдет с 5 по 8 июля.