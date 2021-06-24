Цены на бензин в России в мае выросли на 0,3%

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России в мае 2021 года выросли на 0,3% по сравнению с апрелем 2021 года. При этом производители бензина в мае увеличили оптовые цены на 0,9%, сообщается в материалах Росстата.

В то же время с начала года потребительские цены на бензин выросли на 3,8%, тогда как цены производителей подскочили на 23%.

Потребительские цены на бензин в мае в среднем по России превышали цены производителей в два раза (в мае 2020 года - в 2,6 раза).

В Росстате добавили, что за отчетный месяц повышение цен на бензин на 0,4% и более было отмечено в 37 регионах России. При этом заметнее всего бензин вырос в цене в Магаданской области - на 1,6% и в Сахалинской области - на 1,7%.

В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин выросли на 0,4% и 0,1% соответственно.

Средние цены за неделю

По данным Росстата, средние потребительские цены на бензин в России с 14 по 20 июня 2021 года выросли на четыре копейки и составили 48,05 рубля за литр.

Средние цены на бензин марки Аи-92 выросли на пять копеек - до 45,31 рубля за литр. Бензин Аи-95 подорожал натри копейки - до 48,99 рубля за литр, а стоимость бензина Аи-98 возросла на шесть копеек - до 55,8 рубля за литр.

Дизельное топливо увеличилось в цене на пять копеек - до 49,82 рубля за литр.

По данным Росстата, рост цен на бензин зафиксирован в 38 российских регионах, наиболее заметный отмечен в Благовещенске - на 1,7%, Иркутске - на 0,8% и Симферополе - на 0,6%. В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин автомобильный не изменились.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 44,5 до 45,88 рубля, марки Аи-95 - от 48,69 до 52,99 рубля, марки Аи-98 - от 49,99 до 58,49 рубля за литр.

В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 стоил от 43,8 до 45,75 рубля за литр, марки Аи-95 - от 47,6 до 50,18 рубля, марки Аи-98 - от 55,6 до 58,16 рубля за литр.

Объем производства бензина в РФ с 14 по 20 июня снизился на 1,7% по сравнению с предыдущей неделей - до 787,1 тыс. тонн. Производство дизельного топлива сократилось на 4,4% и составило 1 млн 489,8 тыс. тонн.