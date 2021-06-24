Эксперт: пошлина на металлы не окажет существенного влияния на объем ж/д перевозок

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Экспортные пошлины на продукцию черной и цветной металлургии не окажут существенного влияния на объем перевозок данных видов грузов по железной дороге, сообщил ТАСС заместитель гендиректора Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) Владимир Савчук, его слова передала пресс-служба.

"По оценке ИПЕМ, введение 15% пошлины не окажет существенного влияния на объемы перевозок металлов по железной дороге и их экспорт. В настоящее время маржинальность продукции у металлургов существенно превышает эту величину", - считает он.

Савчук добавил, что за рубежом спрос на российский металл не столь оптимистичен, как цены: при почти двукратном росте цен погрузка металлов на экспорт за пять месяцев 2021 года увеличилась на 7% к аналогичному периоду 2020 года. При этом стоит учитывать, что в 2019-2020 годы объем перевозок металлов был далек от рекордов, так как против российских металлургов на внешних рынках введены антидемпинговые меры, отметил он.

"Если говорить про ценовое давление на железнодорожный транспорт, то его сейчас испытывают все. Так, ОАО "РЖД" не может увеличивать закупочные цены, так как инвестиционная программа утверждена правительством РФ и дополнительные источники ее финансирования не просматриваются. По производителям локомотивов "бьет" и существенный рост цен на цветные металлы, которые являются сырьем для большинства узлов и комплектующих. Вагоностроители, доля черных металлов в себестоимости продукции которых достигает 75% (особенно касается крупнейших производителей - "Уралвагонзавода" и ОВК), и вовсе, несмотря на стабильный спрос, находятся на пороге работы в убыток, так как не могут транслировать рост стоимости металлов на своих клиентов - операторов", - заключил замглавы ИПЕМ.

Ранее Минэкономразвития предложило ввести временные экспортные пошлины на черные и цветные металлы с 1 августа до 31 декабря, они будут состоять из базовой ставки в 15% и специфической ставки. Как отметил глава Минэкономразвития Максим Решетников, прибыль металлургической отрасли составила в первом квартале 570 млрд рублей, а по итогам года она может составить от 2,1 до 2,3 трлн рублей. По словам первого-вице премьера Андрея Белоусова, введение временной пошлины - это не наказание металлургических компаний, а меры по защите внутреннего рынка.