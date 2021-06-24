В НЛМК прокомментировали введение экспортной пошлины на металлопродукцию

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Решение о введении 15% экспортной пошлины на металлопродукцию не приведет ни к увеличению объема поставок на рынок России, ни к снижению цен для российских конечных потребителей, сообщили ТАСС в НЛМК.

"Введение пошлины на такие продукты не приведет ни к увеличению объема поставок на рынок РФ, ни к снижению цен для российских конечных потребителей. Поэтому можно констатировать, что пошлина носит исключительно фискальный характер и имеет целью прямое изъятие средств из отрасли. Таким образом, не выдерживает критики декларируемый тезис о стабильности налоговой политики, с учетом введения пошлины в одной отдельно взятой отрасли мера будет явно дискриминационной", - отметили в компании.

По мнению НЛМК, введение пошлин создает угрозу сокращения экспорта и производства, а по ряду продуктов к отрицательной рентабельности. "Необходимо обратить внимание на риски ответных мер других стран в отношении российского экспорта. Такие меры приведут к сокращению присутствия российских металлургов на экспортных рынках и замещению российской продукции металлом других стран - экспортеров, например Украины или Турции", - добавили в компании.

В НЛМК считают, что введение пошлины отразится на электрометаллургии, которая работает на дорогом ломе, и потенциально приведет к отрицательной рентабельности. Решение правительства также может привести и к пересмотру инвестиционных планов, в первую очередь низкомаржинальных производителей, а также к снижению уже запланированных доходов российских регионов.

"Предлагаемый механизм фиксации пошлины не ниже определенного уровня для любой рыночной цены является рискованным на фоне ожидаемой нормализации мировых цен. Например, если цена на экспортный горячекатаный прокат снизится до среднего за последние несколько лет уровня, эффективная ставка пошлины составит 25%, что является запретительным даже для эффективных производителей", - подчеркнули в НЛМК.

Об экспортной пошлине

Решение о введении экспортной пошлины на продукцию металлургии было согласовано в четверг на заседании правительства РФ. Предполагается, что она будет распространена на широкую номенклатуру продукции - прокат, арматуру, заготовки, проволоку, слитки, а также медь, никель и алюминий низкой степени передела. При этом предусматривается комбинированная пошлина, которая будет состоять из базовой ставки (в 15%) и специфической, которая будет рассчитываться в долларах за тонну.

В зависимости от степени "передела" (переработки) черных металлов, для каждой категории продукции будет определена своя минимальная пошлина: для окатышей и иной продукции пошлина будет составлять не менее $54 за тонну, для плоского горячекатаного проката, арматуры - не менее $115 за тонну, для холоднокатаного проката, проволоки - не менее $133 за тонну, для нержавеющей стали и ферросплавов - не менее $150 за тонну.

Для цветных металлов специфическая пошлина рассчитывалась в зависимости от вида металла: ставка пошлины на медь составит не менее $1 226 за тонну, на никель - $2 321, на алюминий - $254.

Эти меры планируется распространить только на экспорт за пределы Евразийского экономического союза. Россия проведет переговоры с партнерами из ЕАЭС, чтобы предотвратить реэкспорт металлопродукции.

Как отметил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе заседания, прибыль металлургической отрасли составила в первом квартале 570 млрд рублей, а по итогам года она может достигнуть от 2,1 трлн до 2,3 трлн рублей. По словам первого вице-премьера Андрея Белоусова, введение временной пошлины - это не наказание металлургических компаний, а меры по защите внутреннего рынка.