Россия и Египет согласовывают вопросы безопасности для возобновления чартеров

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Россия и Египет согласовывают вопросы безопасности для возобновления чартерных рейсов между странами. Более того, ведется подготовка указа президента РФ об отмене ограничений. Об этом журналистам сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Мантуров также выразил надежду, что переговоры между сторонами по поставкам самолетов SSJ и МС-21 будут более активными после возобновления чартерных рейсов на курорты Египта.

"На сегодняшний день идет процесс досогласования технических вопросов, подготовки согласования указа, который потребуется для того, чтобы принять уже непосредственно президентом этого документа, поэтому я думаю, что наши коллеги из Минтранса, из соответствующих служб, которые занимаются вопросами авиационной безопасности, в ближайшее время доработают с египетскими коллегами и мы сможем начать возобновление этих рейсов непосредственно на курорты Египта", - сказал он.

В апреле официальный представитель канцелярии главы египетского государства Бассам Рады по итогам телефонного разговора президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси сообщил, что лидеры договорились о возобновлении авиасообщения в полном объеме между аэропортами двух стран, в том числе с Хургадой и Шарм-эш-Шейхом. Кремль подтвердил информацию о договоренности полностью возобновить авиасообщение между Россией и Египтом, в том числе с египетскими курортами.