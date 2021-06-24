Аксенов предложил создать патрули по соблюдению антиковидных мер бизнесом в городах Крыма

ЯЛТА /Республика Крым/, 24 июня. /ТАСС/. Бизнес и общественники могут войти в специальные патрули, которые будут следить за соблюдением мер, призванных сдержать распространение коронавируса, в Ялте, Алуште и Симферополе. С такой инициативой выступил глава Крыма Сергей Аксенов на заседании оперштаба в Ялте в четверг.

"Есть у вас общественники, бизнес-омбудсмены в Ялте, Алуште, Симферополе. Пожалуйста, сделайте из них патруль, - сказал Аксенов. - Если мы хотим двигаться совместно, то это должно быть движение навстречу друг другу". Глава региона отметил, что в состав таких патрулей могут войти и должностные лица, однако его основу должны составить именно представители бизнес-сообщества.

По словам Аксенова, ситуация с распространением коронавируса остается тревожной. Система здравоохранения испытывает серьезную нагрузку.

22 июня из-за роста заболеваемости в Крыму вновь ужесточили ограничения, введенные из-за пандемии. Рекомендовано вакцинировать от коронавируса работников сфер туризма и услуг. До 1 сентября запретили ночную работу общепита, кроме обслуживания навынос и доставки, проведение развлекательных мероприятий. В Симферополе и Симферопольском районе, Ялте и Алуште запрещены дискотеки, караоке-клубы, кальянные, работа ночных клубов. Ограничена продажа билетов в театрах и кинотеатрах - до 50% от вместимости залов. Также запрещено проведение выпускных вечеров.

По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в Крыму выявлено более 46,5 тыс. случаев заражения коронавирусом. Выздоровели более 42 тыс. человек, умерли около 1,5 тыс.