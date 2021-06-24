"Сирийские арабские авиалинии" возобновят полеты в Абу-Даби с 30 июня

БЕЙРУТ, 24 июня. /ТАСС/. Сирия объявила о возобновлении воздушного сообщения со столицей Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), городом Абу-Даби. Как сообщило в четверг агентство SANA, лайнер "Сирийских арабских авиалиний" вылетит из Дамаска в Абу-Даби в среду, 30 июня.

Ранее министерство транспорта республики сообщило об открытии с 20 июня рейсов в Дубай и Шарджу, что, как рассчитывают в Дамаске, будет способствовать налаживанию торговых связей с ОАЭ и притоку инвестиций в сирийскую экономику.

Правительство ОАЭ приняло решение возобновить работу своего посольства в Дамаске в декабре 2018 года, чтобы "вернуть отношения с Сирией в нормальное русло". В Дамаск был направлен дипломат, который выполнял обязанности временного поверенного в делах ОАЭ в Сирии. Процесс нормализации двусторонних связей тем не менее был прерван из-за начавшейся пандемии.

В мае общеарабская газета Rai Al Youm сообщала об открытии в скором времени посольства Саудовской Аравии в Дамаске после почти 10-летнего перерыва.

Членство Сирии в Лиги арабских государств было приостановлено в ноябре 2011 года. Большинство арабских стран отозвали своих послов из сирийской столицы и присоединились к экономическому бойкоту Сирии. Саудовская Аравия, Катар и ряд других государств в период конфликта оказывали финансовую и военную помощь вооруженным формированиям, выступившим против сирийского правительства.