Минцифры расширит возможности инфраструктуры цифрового профиля для трудовых мигрантов

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Минцифры опубликовало проект изменений в постановление правительства РФ от 3 июня 2019 г. № 710. Проект разработан с целью расширить возможности инфраструктуры цифрового профиля и распространить его возможности на иностранных граждан и лиц без гражданства, документ опубликован на портале нормативных правовых актов.

"Проект постановления правительства Российской Федерации "О внесении изменений в постановление правительства Российской Федерации от 3 июня 2019 г. № 710" разработан с целью нормативного обеспечения создания цифровой платформы миграционных процессов и трудовых ресурсов, реализуемой для преодоления барьеров в предоставлении свободы перемещения граждан государств - членов Евразийского экономического союза, в том числе трудовых ресурсов, а также услуг, поиска вакансий и упрощения процедуры трудоустройства иностранных граждан в Российской Федерации", - отметили в пресс-службе Минцифры.

Там добавили, что реализация проекта позволит расширить возможности инфраструктуры цифрового профиля и распространить его возможности на иностранных граждан и лиц без гражданства.

Трудовому мигранту станут доступны: автоматизированное предоставление по его запросу необходимых сведений о нем, обмен которыми осуществляется между государственными органами и органами местного самоуправления; направление заявки на корректировку необходимых сведений о нем в случае их недостоверности и (или) неточности; сохранение необходимых сведений о нем в единой системе идентификации и аутентификации; организация доступа к необходимым сведениям о нем с его согласия страховых и кредитных организаций, работодателей - юридических лиц при направлении сведений и документов в целях трудоустройства; использование необходимых сведений о нем, содержащихся в единой системе идентификации и аутентификации и в государственных и муниципальных информационных системах, для автоматизированного заполнения заявлений о предоставлении государственных и муниципальных услуг (получение ИНН, СНИЛС и т.д.); автоматизированное обновление сохраненных необходимых сведений о нем в единой системе идентификации и аутентификации в случае внесения в них изменений.