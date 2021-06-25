Рост экспорта российского молока и молочной продукции ожидается в 2021 году на уровне 20%

КИРОВ, 25 июня. /ТАСС/. Национальный союз производителей молока ("Союзмолоко") ожидает роста экспорта российского молока и молочной продукции в 2021 году на уровне 20%, в том числе за счет поставок в страны СНГ и Китай, рассказал ТАСС генеральный директор "Союзмолоко" Артем Белов в ходе рабочей поездки в Киров.

"Этот год может быть достаточно благоприятным для экспортеров, потому что несмотря на рост себестоимости производства экспорт будут поддерживать высокие цена на мировом рынке и восстановление спроса. Цены на биржевые товары (сухое молоко, сыворотку) находятся на максимальных значениях. При этом восстанавливается спрос в Китае, сейчас туда начались первые поставки, и я рассчитываю, что в 2021-2022 годах эти поставки будут существенными. По итогам года за счет традиционных рынков стран СНГ, новых рынков Китая, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Северной Африки, объем экспорта возрастет на 20%", - сказал Белов.

Он отметил, что в страны СНГ российские сельхозтоваропроизводители отправляют сыры, цельномолочную продукцию, мороженое, в Китай - сыворотку и сухое молоко. Среди стран-импортеров российской молочной продукции ведущее место занимают Казахстан, Украина и Белоруссия.

По словам Белова, на внутреннем рынке наблюдается неустойчивое потребление молока. "Потребление молока не растет. Мы потребляем около 240 кг молока и молочных продуктов на душу населения в год, при этом медицинская норма - порядка 330 кг на душу населения, потенциал большой как на внутреннем рынке, так и в плане экспорта", - отметил гендиректор "Союзмолоко". По мнению Белова, в ситуации, когда внутри страны спрос неустойчивый, экспорт может стать хорошей возможностью для развития и перерабатывающего бизнеса, и производства сырья.

Проблемы отрасли

Ключевым риском для отрасли Белов назвал резкий рост себестоимости молока на 18% в прошлом году, при этом белковые корма подорожали на 40-70%. Также выросла стоимость энергоносителей, минеральных удобрений, горюче-смазочных материалов. Согласно информации, предоставленной "Союзмолоко", в 2021 году также ожидается рост себестоимости молока на 17%. При этом рост цен на молоко не компенсирует роста себестоимости, доходность предприятий снижается.

Белов отметил, что в начале года наметился тренд на замедление темпов прироста молока. "В прошлом году за первые четыре месяца рост производства товарного молока был 6%, в этом году - 2%. В прошлом году ни один регион не показал снижение, в этом году - каждый пятый регион, [среди них] Краснодар, Ленинградская область, Вологда, Красноярский край, Алтайский край - сильные регионы с точки зрения бизнеса. Либо вырезают скот, потому что доходность снижается, либо меняют рационы, из-за чего снижается продуктивность", - отметил гендиректор "Союзмолоко".