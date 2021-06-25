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Глава Wintershall считает российский газ качественным источником энергии для Европы

Таким образом Марио Мерен прокомментировал высказывание министра энергетики США Дженнифер Грэнхолм о том, что газ РФ является "самым грязным"

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Российский газ является качественным источником энергии для Европы. Такое мнение выразил глава германской нефтегазовой компании Wintershall Dea Марио Мерен в интервью РБК в пятницу, комментируя высказывание министра энергетики США Дженнифер Грэнхолм о том, что российский газ является "самым грязным".

Он рассказал изданию, что российский газ не только "очень качественный", но и "очень надежный источник энергии для Европы".

Ранее министр энергетики США заявила, что полученный в России природный газ является якобы "самым грязным" в мире. На слушаниях в комитете Палаты представителей Конгресса США по науке, космосу и технологиям ее попросили прокомментировать строительство газопровода "Северный поток - 2". Она отметила, что по нему транспортируется "самая грязная форма природного газа на Земле".

 

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