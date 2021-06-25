"Красмаш" готов увеличить выпуск медицинского кислорода более чем в девять раз

КРАСНОЯРСК, 25 июня. /ТАСС/. Красноярский машиностроительный завод ("Красмаш") готов увеличить выпуск медицинского кислорода для обеспечения медучреждений края более чем в девять раз, сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.

"Красмаш" готов в июле выпускать до 1,2 тыс. тонн кислорода в месяц при нынешних объемах в 128 тонн. В прошлом году пиковые объемы поставок составляли до 1,1 тыс. тонн кислорода в месяц", - сообщили в пресс-службе завода, добавив, что объемы производства предприятие готово нарастить при ухудшении ситуации в регионе с COVID-19. Таким образом, объемы производства медицинского кислорода могут быть увеличены в 9,3 раза.

По словам гендиректора завода Александра Гаврилова, предприятие выпускает кислород на своей площадке в поселке Подгорный. Чистота кислорода составляет 99,999%, что соответствует самым высоким медицинским стандартам. "В период вспышки пандемии [в прошлом году] потребовалось огромное количество этого кислорода, и мы перешли на 24-часовой режим работы, три смены по восемь часов, и кратно увеличили выпуск. На сегодняшний день мы работаем в штатном режиме, но уже сегодня начинают поступать заявки, и мы готовы точно так же обеспечить кислородом Красноярск и Красноярский край", - сообщил он ТАСС.

"Красмаш" основан в 1932 году. Является одним из основных производителей ракетно-космической техники в России. Входит в структуру госкорпорации "Роскосмос".

О ситуации с коронавирусом в регионе

По данным регионального оперативного штаба, с начала пандемии выявлено более 76,3 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекции, выздоровели 69,6 тыс. пациентов, умерли 3,9 тыс. человек. За последнюю неделю в регионе было зафиксировано более тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией.