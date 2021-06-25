Трутнев: треть прямых иностранных инвестиций в Россию приходится на Дальний Восток

ВЛАДИВОСТОК, 25 июня. /ТАСС/. Треть всех прямых иностранных инвестиций в реализацию проектов на территории РФ приходится на Дальневосточный федеральный округ (ДФО). Об этом в пятницу заявил вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев на встрече с делегацией Франции во Владивостоке.

"Сегодня с поддержкой государства на российском Дальнем Востоке реализуется около 2,6 тыс. инвестиционных проектов на общую сумму 6,2 трлн рублей. 32% прямых иностранных инвестиций, приходящихся на территорию России, приходится на Дальний Восток, где проживает всего 6,2% населения", - сказал Трутнев.

Полпред напомнил, что Дальний Восток является для России особой по значимости территорией. "Президент Владимир Путин объявил развитие российского Дальнего Востока национальным приоритетом. <...> Что за это время произошло? Во-первых, мы сформировали преференциальное пространство. Принято 57 законов, которые улучшают инвестиционный климат на Дальнем Востоке. У этого процесса есть свои результаты", - сообщил Трутнев.