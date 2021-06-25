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Больше половины россиян опасаются остаться невостребованными специалистами в будущем

Половина из них аргументировала страх нехваткой современных навыков, а каждый пятый - исчезновением его профессии в будущем, следует из результатов опроса Работа.ру
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Около 53% опрошенных россиян выразили опасение, что в будущем они станут невостребованными специалистами. Половина из них аргументировала страх нехваткой современных навыков, а каждый пятый - исчезновением его профессии в будущем, следует из результатов опроса Работа.ру, которые имеются в распоряжении ТАСС.

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"Более половины опрошенных (53%) рассказали, что в будущем боятся стать невостребованными специалистами", - говорится в результатах исследования. Среди тех, кто боится стать невостребованными, 48% респондентов указали, что им не хватает современных навыков для конкуренции на рынке труда. Каждый пятый (21%) уверен, что его профессия может исчезнуть в будущем, а 17% думает, что их могут заменить роботы.

Абсолютное большинство опрошенных (93%) готово обучаться актуальным навыкам для сохранения востребованности на рынке труда. Участники опроса назвали самым важным для развития карьеры умение быстро обучаться - этот навык отметил 61% опрошенных. Почти половина (44%) респондентов выделили значимость цифровой грамотности, а треть (33%) указали на важность многозадачности.

Еще 29% опрошенных считают важным навыком умение организовать работу команды, 24% отметили значимость креативности, около 23% выразили мнение, что в будущем сотрудники должны будут знать несколько иностранных языков, а 22% указали на важность поддержания баланса между жизнью и работой.

Опрос проводился в июне среди 5 тыс. респондентов старше 18 лет во всех регионах РФ.

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