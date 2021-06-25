Спрос россиян на стройматериалы вырос на треть

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Спрос россиян на строительные материалы и товары для ремонта в мае-июне вырос на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом объем предложения увеличился в полтора раза, говорится в исследовании "Авито".

"Самый большой рост спроса по стране (в 2,8 раза) отмечен на листовые материалы. Металлопрокат и строительные смеси стали популярнее почти вдвое (+90% и +89%). На третьем и четвертом местах по росту спроса оказались пиломатериалы и изоляция (+64% и +52%). Пятерку самых востребованных замкнули товары для отделки - интересоваться ими стали на 43% активнее, чем в прошлом году", - говорится в сообщении.

Интерес к покупке окон и материалов для балконов за год вырос на 33%, дверей - на 25%. Кровля и водостоки стали востребованнее на 16%, товары для ремонта и замены сантехники в доме - на 14%, а электрика - на 8%. На 6% больше пользователей искали инструменты для ремонта. Эксперты "Авито" объясняют такую тенденцию тем, что пандемия и коронавирусные ограничения мотивировали россиян вкладывать деньги в свои квартиры и загородные дома, так как они стали не только местом отдыха, но и работы.

Согласно данным "Авито", наибольший рост спроса на товары для ремонта показали южные города: в Краснодаре он повысился на 54% по отношению к прошлому году, в Сочи - на 50% и в Ставрополе - 43%. По росту количества объявлений лидируют Воронеж (+66%) и Новокузнецк (+64%). На третьем месте по росту предложения - Москва (+60%), при этом спрос в столице повысился на 37%. В Санкт-Петербурге спрос на строительные материалы и товары для ремонта вырос на 22%, а их предложение - на 27%.