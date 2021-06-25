Туроператоры на Кубани не фиксируют массовых отмен бронирования после введения ограничений

Накануне губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление о продлении в регионе режима повышенной готовности до 1 октября, которым закреплено, что с 31 июля средства размещения туристов будут заселять гостей только при наличии отрицательных ПЦР-тестов или вакцинированных от коронавируса граждан, с 1 августа курорты края будут принимать только вакцинированных туристов, тем, кому вакцинация противопоказана по медицинским показаниям, необходимо будет иметь при себе отрицательный ПЦР-тест, полученный не более чем за три календарных дня до предъявления, наличие тестов будет обязательным и для несовершеннолетних при заселении в гостиницы и отели. Новые меры не касаются организаций отдыха и оздоровления детей, а также медицинских организаций.

КРАСНОДАР, 25 июня. /ТАСС/. Массовых отмен бронирования курортов Краснодарского края не последовало после введения властями региона обязательного наличия отрицательных ПЦР-тестов у туристов при заселении в гостиницы и санатории в июле и сертификата о вакцинации - с августа, сообщили ТАСС опрошенные эксперты отрасли.

"Данные меры принимаются для того, чтобы обезопасить наших граждан, популярны они или не популярны - это уже другой разговор. В любом случае, для людей, которые хотят приехать на отдых в Краснодарский край, нет сложности в том, чтобы сделать ПЦР-тест, необходимость его сдачи вряд ли кардинально остановит их. Сейчас гости задумались над полученной информацией, думают в части исполнения условий, массовых обращений пока нет", - сообщила ТАСС представитель туристического агентства "Анапа - Татьянин день" Елена Богачева.

Собеседница агентства уточнила, что введение ограничений может повлиять на выбор гостей, которые предпочитали кубанские курорты зарубежным из-за подобных ограничений, действующих за границей. "Другое дело, что люди теперь могут выбирать - отдыхать в Краснодарском крае или других странах за рубежом, на тех курортах, куда въезд уже разрешен, но где тоже нужно было сдавать ПЦР-тесты", - пояснила она.

Стабильной текущую ситуацию с бронированиями после сообщения о введении предстоящих ограничений назвала и руководитель одного из крупных региональных туроператоров Кубани "Риал-тур" Римма Алексаньянц (занимается в том числе реализацией туров межрегионального проекта "Золотое кольцо Боспорского царства"). "Особой паники и ажиотажа мы не видим. Люди постепенно готовились к вакцинации в большинстве, многие и так уже сознательно вакцинировались еще до введения таких мер", - сказала Алексаньянц, пояснив, что в ряде регионов России и так действует обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан.

Сами же курорты готовы даже стимулировать граждан, приезжающих на отдых привитыми от коронавируса. "Для гостей курорта, имеющих паспорт вакцинации, разработан специальный туристический продукт по специальной цене. В случае отмены туров туристами мы будем осуществлять возврат по предусмотренным законом правилам возврата", - заявил ТАСС инвестор крупного курорта Miracleon Валерий Димоев, отметив, что после возобновления авиасообщения между Россией и Турцией объем бронирования курортов и так уже сократился, по его словам, не исключено, что новые ограничения могут усилить эту ситуацию.

О туризме на Кубани

По данным оперативного штаба региона, по состоянию на четверг за сутки в регионе выявлены 123 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, за время пандемии общее число зафиксированных случаев составляет 50 926. Более 45 тыс. пациентов выздоровели и выписаны из больниц, 3 313 человек умерли, 55 пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, пятеро - на ЭКМО.

Краснодарский край является одним из основных курортных регионов России, в 2020 году общий турпоток на Кубань составил 12 млн отдыхающих, что меньше показателя 2019 года почти на 5 млн человек. Из-за пандемии коронавируса в регионе вводился мораторий на взимание курортного сбора, который был снят 1 января 2021 года. Ранее губернатор Краснодарского края заявлял, что курорты региона в 2021 году на 90% забронированы и выкуплены до 1 сентября.