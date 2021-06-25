РЭО вложит в 2021 году 6 млрд рублей "зелеными облигациями" в проекты по обработке отходов

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Российский экологический оператор (РЭО) выкупит в 2021 году "зеленые облигации" 13 проектов по переработке отходов на 6 млрд рублей, сообщает пресс-служба компании.

"Уже в 2021 году мы поддержим 13 проектов в 11 регионах. Сами объекты будут введены в эксплуатацию в 2022-2023 годах. Выкуп облигаций - это востребованный рынком инструмент поддержки, который позволяет создать комфортные условия для участия в проектах как со стороны частных инвесторов, так и со стороны финансовых организаций и РЭО как института развития", - отметил глава РЭО Денис Буцаев, чьи слова приводятся в сообщении.

РЭО выкупит облигации инвесторов за счет субсидии, предоставляемой ему из федерального бюджета в виде имущественного взноса. Таким образом оператор проинвестирует создание мощностей по обработке и утилизации 4 млн тонн отходов в год. Общие капитальные затраты на эти инвестпроекты составят 28 млрд рублей. Выделяемые государственные средства являются возвратными. После того, как деньги из проекта будут возвращены РЭО, они будут снова вложены компанией в новые проекты на тех же условиях.

"Дополнительные меры поддержки на строительство инфраструктуры по обращению с отходами - это большой плюс, - заявил эксперт тематической площадки ОНФ "Экология" Александр Коган, чьи слова приводит пресс-служба. - Сегодня вся нагрузка либо на жителях, либо просто такие объекты не строятся. Применение инструментов государственно-частного партнерства и реформирование системы расширенной ответственности производителей - это необходимость для достижения амбициозных целей по снижению доли захоронения и росту объемов переработки отходов, обозначенных президентом. Думаю, что привлечение средств под 3% годовых - это очень привлекательно для инвесторов. А вот сколько же инвесторов сможет ими воспользоваться, зависит от того, какие требования к проектам будет предъявлять РЭО".

Правительство РФ 22 июня ввело новую меру поддержки отрасли обращения с отходами. Теперь РЭО сможет выкупать облигации компаний, которые они будут выпускать для привлечения средств на создание инфраструктуры по обращению с отходами, срок погашения будет составлять 10 лет, а процентная ставка купона - 3% годовых.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. К 2024 году только в рамках нацпроекта "Экология" планируется построить 220 новых современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. Новые национальные цели ставят высокую планку по созданию системы обращения с отходами к 2030 году. Планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов, только 50% будут отправляться на захоронение.