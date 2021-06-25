ФАС проконтролирует соблюдение индексации тарифов на ЖКУ в среднем на 3,3% с 1 июля

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проконтролирует соблюдение допустимой индексации тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), которая не должна превысить 4%, в среднем по стране она составит 3,3%. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФАС.

"ФАС обеспечит в регионах контроль за соблюдением предельных индексов изменения размера платы за ЖКУ с 1 июля. При допустимом среднем росте в 4% (в соответствии с прогнозом социально-экономического развития - прим. ТАСС), фактический размер индексации составит 3,3%", - говорится в сообщении ФАС.

В ФАС отмечают, что после начала действия новых тарифов служба изучит информацию, поступающую в ведомство из органов регулирования, и при выявлении нарушений будет выдавать компаниям предписания их снизить.

В результате такой работы изменение размера платы граждан за коммунальные услуги в среднем по стране с 1 июля не превысит 3,3%, указывают в ведомстве. "Таким образом, в тарифообразовании продолжится реализация принципа "инфляция минус", позволяющая не допускать индексации платежа граждан больше, чем на величину инфляции. Антимонопольная служба будет строго пресекать нарушения при установлении региональных тарифов", - подчеркивают в ФАС.

В ФАС напомнили, что в 2020 году рост размера платы граждан за коммунальные услуги в среднем по стране составил 3,1% - ниже прогнозных 4%. В прошлом году в рамках контроля за тарифными решениями ведомство выдало 96 предписаний, рассмотрело 136 заявлений о досудебных спорах и тарифных разногласиях и 61 дело об административных правонарушениях. По итогам этой работы ФАС выявила экономически необоснованную переплату на 2,4 млрд рублей.

Тарифы на коммунальные услуги индексируются ежегодно с 1 июля. В ФАС поясняют, что их пересмотр необходим для сохранения стабильной работы коммунальных предприятий, а также для обеспечения доступности и качества коммунальных услуг для потребителей.

"Предельный размер индексации в размере 4% обусловлен размером инфляции на 2021 год, в зависимости от величины которой устанавливаются средние индексы роста тарифов в регионах. Именно эти индексы на сегодняшний день являются единственным инструментом сдерживания роста тарифов на коммунальные услуги и имеют важнейшее социально-экономическое значение для страны и всех потребителей. Индексы устанавливаются правительством РФ на предстоящий год", - разъясняют в ФАС.