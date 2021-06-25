Программа развития Курил нуждается в дополнительных 25 млрд рублей

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 июня. /ТАСС/. Сахалинские власти подсчитали, что для реализации Федеральной целевой программы (ФЦП) "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016-2025 годы" региону не хватает дополнительных 25 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам председатель областного правительства Алексей Белик.

"Мы оцениваем потребности дополнительных средств [для реализации ФЦП] - более 25 млрд рублей", - заявил Белик и уточнил, что эта сумма необходима для строительства жилья, сопутствующей инфраструктуры, гидротехнических сооружений, оптоволоконной сети к северной группе Курил.

Кроме того, заместитель главы комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Владимир Городецкий, прибывший на Сахалин в четверг в составе делегации, высказал журналистам мнение, что из федеральной казны на реализацию ФЦП по Курилам должно выделяться больше средств. По его словам, за первые пять лет реализации курильской программы (с 2016 по 2020 годы включительно) уже освоено 41,2 млрд рублей капитальных вложений. Из этой суммы 41% - средства областного бюджета, 47% - внебюджетные средства инвесторов и только 12% - федеральные средства. "Существует неполная сбалансированность финансового обеспечения [ФЦП] со стороны федерального центра. Задача сбалансированности - это будет главная задача Совета Федерации, а не только нашего комитета. Нужно заострить этот вопрос в период рассмотрения бюджета на 2022-2023 годы и текущего бюджета", - рассказал Городецкий.

По словам сенатора, прошедшие пять лет показали, что программа реализовывается с большим успехом. Он отметил, что за этот период на Курилах благодаря ФЦП появилось большое количество дорог, социальных объектов, нового жилья. Кроме того, 128 специалистов по программе переехали для работы на острова, еще 568 человек прошли программы по переподготовке кадров.

Развитие Курильских островов находится в числе ключевых приоритетов правительства Сахалинской области. Федеральная целевая программа социально-экономического развития Курильских островов утверждена постановлением правительства РФ в августе 2015 года. Она подразумевает комплексное развитие экономики, инфраструктуры и социальной сферы, обеспечивающее привлекательные условия хозяйствования и жизнедеятельности населения Курильских островов.