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Правительство РФ и ЦБ провели первое заседание рабочей группы по финансовым инструментам

Комиссия была создана по инициативе кабмина и Банка России с целью совершенствования корпоративного управления для формирования комфортной среды для финансирования инвестиционных проектов

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Правительство России и Центробанк (ЦБ) на первом заседании рабочей группы по финансовым инструментам определили тематические подгруппы и утвердили их руководителей. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба кабмина.

"Подгруппу "Развитие налогового регулирования" возглавит статс-секретарь - заместитель министра финансов Алексей Сазанов, заместитель министра финансов Алексей Моисеев будет руководить подгруппой "Инвесторы", подгруппу "Развитие финансовых инструментов и венчурного финансирования" возглавит первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов, подгруппу "Доступные финансы для инвестиционных проектов" - первый заместитель министра экономического развития Андрей Иванов", - говорится в сообщении.

Состав подгрупп будет сформирован до 15 июля 2021 года, в них войдут представители регуляторов, финансовой индустрии и эксперты.

Рабочая группа по развитию финансовых инструментов была создана по инициативе правительства и Банка России с целью совершенствования финансового регулирования, корпоративного управления для формирования комфортной среды для финансирования инвестиционных проектов.

Сопредседатели рабочей группы - первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов и глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Теги
РоссияНабиуллина, Эльвира СахипзадовнаБелоусов, Андрей Рэмович
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