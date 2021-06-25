Минсельхоз надеется, что засуха в регионах не повлияет на сбор урожая зерновых

КРАСНООБСК /Новосибирская область/, 25 июня. /ТАСС/. Минсельхоз надеется, что засуха, которая наблюдается в некоторых российских регионах, не повлияет на сбор урожая зерновых. Прогноз сбора урожая сохраняется, сообщила журналистам замминистра сельского хозяйства Оксана Лут.

"У нас достаточно неплохие были накоплены осадки. В наших основных зерновых регионах сохраняется в метровом слое хорошие осадки, поэтому пока серьезных опасней [нет]. Информация, которая есть сейчас, позволяет оставаться в прогнозе в 127 млн тонн зерновых", - сказал Лут.

По ее словам, по некоторым регионам есть "перекосы", но и там в скором времени ожидаются дожди.

О засухе заявили ранее некоторые регионы Сибири, центральной России, Урала и Поволжья.

Нормативная база для закупок зерна в интервенционный фонд

По словам Лут, Минсельхоз рассчитывает создать нормативную базу для закупок зерна в интервенционный фонд в 2021 году.

"У нас пока нет нормативки. Доклад написан на имя председателя правительства, мы ждем решения. Как только будет готова нормативка, можно будет определиться по плану закупок. В этом году, я надеюсь, что мы такие документы сможем сформировать", - сказала она.

21 мая Лут говорила журналистам, что Минсельхоз планирует предложить правительству создать запасы в зерновом интервенционном фонде. По ее словам, министерство планирует в этом году выходить с предложением создать запасы в интервенционном фонде около 3 млн т, которые позволят в случае критических ситуаций создать необходимый механизм для обеспечения наших переработчиков зерном по "разумным, хорошим ценам". Как пояснила замминистра, это необходимо для того, чтобы обеспечить разумную цену на социально значимые продукты: хлеб и муку. Позднее она пояснила, что закупки могут начаться в 2022 году.

Государственные интервенции по закупке и продаже зерна (товарные) проводятся в России с 2001 года для регулирования внутренних цен. Осенью после поступления урожая на рынок цены снижаются, поэтому государство закупает зерно у аграриев, чтобы поддержать их. А зимой и весной государство продает зерно из интервенционного фонда, чтобы не допустить роста цен.