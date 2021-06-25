Минсельхоз планирует запустить цифровую систему племенного животноводства в 2023 году

КРАСНООБСК /Новосибирская область/, 25 июня. /ТАСС/. Министерство сельского хозяйства РФ планирует запустить цифровую систему племенного животноводства в 2023 году. Она позволит собирать и анализировать данные о 100% поголовья племенного скота. Об этом сообщила в ходе первой всероссийской конференции "Цифровые, роботизированные и информационные системы для сельского хозяйства" замминистра сельского хозяйства Оксана Лут.

"В принципе с точки зрения цифровых вещей достаточно много систем в Министерстве [сельского хозяйства РФ] есть в прогнозах. У нас есть цифровая система племенного животноводства, которая должна запуститься в 2023 году", - сказала Лут.

Как сообщалось ранее, Минсельхоз прорабатывает инициативы в рамках единого проекта по цифровой трансформации АПК. Продукцию животноводства будет отслеживать информационная система учета племенных ресурсов, которая также обеспечит сбор и анализ данных о 100% поголовья племенных животных.

"Сейчас у нас уже есть конкретные движения. В этом году мы начали готовить изменения в закон о племенном животноводстве. <…> Это будет еще одной частью выстраивания общей системы прослежки по скоту, которая у нас уже введена в рамках "Меркурия" (система ветеринарной сертификации - прим. ТАСС) по молочной продукции", - пояснила Лут.

В мае Минсельхоз России опубликовал для публичного обсуждения проект поправок в федеральный закон "О развитии сельского хозяйства", предусматривающий создание нормативной базы для работы информационной системы цифровых сервисов в АПК. Система призвана информировать аграриев о мерах государственной поддержки и позволит оформлять заявки на их получение в электронной форме.