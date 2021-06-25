Годовое собрание акционеров Fesco признали несостоявшимся из-за отсутствия кворума

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Годовое собрание акционеров "Дальневосточного морского пароходства" (ДВМП, головная компания группы Fesco) признано несостоявшимся в связи с отсутствием кворума. Об этом говорится в сообщении компании.
"Основание для объявления общего собрания акционеров эмитента несостоявшимся: отсутствие кворума для проведения годового общего собрания акционеров", - сообщается в материалах компании.
В компании также пояснили, что дата проведения повторного собрания акционеров будет объявлена дополнительно.