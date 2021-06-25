Годовое собрание акционеров Fesco признали несостоявшимся из-за отсутствия кворума

Британский регулятор проверит меры Amazon и Google по борьбе с фальшивыми отзывами

После расследования регулятор может прибегнуть к "действиям принудительного характера", в частности получить от компаний "официальные обязательства по изменению методов борьбы с фальшивыми отзывами" или обратиться в суд

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