Индекс Мосбиржи на открытии торгов снизился на 0,12%

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Российский рынок акций открылся разнонаправленной динамикой индексов. По данным торговой площадки на 10:00 мск, индекс Мосбиржи снизился на 0,12%, до 3823,44 пункта, индекс РТС вырос на 0,21%, до 1668,40 пункта.

К 10:05 мск индекс Мосбиржи находился на уровне 3816,74 пункта (-0,18%), индекс РТС - на уровне 1666,80 пункта (+0,11%).

Стоимость августовского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE растет на 0,08% - до $75,62 за баррель. Нефть сорта WTI дорожает на 0,01% и торгуется на уровне $73,33 за баррель.