Единая дальневосточная авиакомпания откроет в июле рейс между Улан-Удэ и Владивостоком

УЛАН-УДЭ, 25 июня. /ТАСС/. Единая дальневосточная авиакомпания откроется 15 июля авиарейс, который впервые свяжет напрямую Улан-Удэ и Владивосток. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе республиканского министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства.

"Единая дальневосточная авиакомпания будет выполнять в период с 15 июля 2021 года по 28 октября 2021 года два рейса в неделю по маршруту Улан-Удэ - Владивосток по понедельникам и четвергам на комфортабельном воздушном судне А-319", - сообщили в министерстве.

Субсидирование из федерального бюджета позволит снизить стоимость билетов на 30%, она составит порядка 10 тыс. рублей.

Как уточнил ТАСС генеральный директор аэропорта Байкал (Улан-Удэ)Дмитрий Гармаев, новый рейс очень важен для экономики регионов, жителей Бурятии и Приморского края. "Владивосток - это - мощный восточный транспортный хаб, центр экономики, точка роста. Было очень важно "сшить" Улан-Удэ и Владивосток прямым авиарейсом", - отметил Гармаев.

Аэропорт Байкал является внутрироссийским узловым аэропортом федерального значения и имеет статус международного. Одним из его преимуществ является географическое расположение и возможность принимать рейсы из стран АТР для технической посадки, дозаправки и наземного обслуживания. В 2017 году аэропорту присвоен статус открытого неба пятой степени свободы воздуха, это позволяет воздушной гавани принимать самолеты иностранных компаний для транзитных рейсов. В 2018 году рамках федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года" за 4 млрд рублей построена новая ВПП, способная принимать такие типы самолетов, как Вoeing 767-300.

В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин по итогам совещания с правительством поручил внести предложения о создании авиакомпании для перевозок на Дальнем Востоке. Проект включен в национальную программу социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года.