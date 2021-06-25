Акционеры "Русала" не одобрили смену названия компании на Al+

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Акционеры "Русала" в ходе годового собрания не утвердили смену названия компании на Al+, говорится в сообщении "Русала", опубликованном на Гонконгской фондовой бирже.

Согласно материалам компании, за изменение названия проголосовало 65,22% акционеров, а против выступило 27,68% держателей акций. При этом для внесения изменений в устав компании необходимо 75% плюс один голос.

О разделении "Русала"

"Русал" - один из крупнейших в мире производителей алюминия - сообщил, что выделит высокоуглеродный бизнес в отдельную структуру, а сама компания сменит название на Al+.

Решение о разделении уже одобрено советом директоров "Русала". Компания сохранит большую часть производственных активов и сконцентрирует свою деятельность на развитии бизнеса, основанного на принципах устойчивого развития, фокусируясь на внедрении инертного анода с целью достижения нулевого баланса выбросов парниковых газов при производстве алюминия.

В En+ Group (основной акционер "Русала" с долей 56,88%) предположили, что новая компания будет публичной, будет иметь листинг на Московской бирже, а ее акции будут распределены между акционерами "Русала" пропорционально.