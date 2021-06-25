Россельхознадзор разрешил поставки кормовых добавок некоторым компаниям ФРГ и Нидерландов

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Россельхознадзор на три месяца разрешил поставки кормовых добавок с ряда предприятий Германии и Нидерландов. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"С пониманием относясь к сложившейся ситуации, Россельхознадзор принял решение сроком на три месяца возобновить с 25 июня поставки витаминов и кормовых добавок с предприятий Германии и Нидерландов, указанных в приложении", - отмечается в сообщении.

В документе насчитывается 19 предприятий. Как пояснили в ведомстве, поступающая в Россию продукция будет подвергаться усиленному лабораторному мониторингу. За этот период ветеринарным службам данных стран будет предоставлена возможность подготовить и направить в Россельхознадзор запрашиваемую информацию, подтверждающую выполнение требований ЕАЭС, в том числе касающихся прослеживаемости сырья и продукции растительного и животного происхождения. Кроме того, запланирована серия видеоконференций с компетентными ведомствами стран-поставщиков кормов и кормовых добавок.

Ранее Россельхознадзор ввел запрет на поставку кормов и кормовых добавок из Эстонии, Латвии, Литвы, Чехии, Польши, а также США, Германии, Нидерландов и Испании.

Снижение уровня контроля за кормами

В целом, как заявили в российском ведомстве, Россельхознадзор констатирует серьезное снижение уровня государственного контроля за кормами и кормовыми добавками, экспортируемыми в Россию из ряда европейских стран на фоне ухудшения эпизоотической ситуации в Евросоюзе. Так, в странах ЕС с начала 2021 года было зарегистрировано 7182 вспышки африканской чумы свиней, в том числе в Венгрии - 2222, Польше - 1608, Румынии - 1198, Словакии - 1083, Германии - 711. В 23 странах ЕС за этот же период было выявлено порядка 1 тыс. очагов высокопатогенного гриппа птиц.

Вместе с тем, решение о допуске из этих стран кормов и кормовых добавок принималось в то время, когда указанные болезни животных не имели столь широкого распространения.

"В связи с изменившимся уровнем биологического риска ветеринарные службы европейских стран должны были значительно скорректировать свои подходы к контролю, в первую очередь, обеспечив прослеживаемость продукции. Однако инспекции Россельхознадзора подтвердили, что на государственном уровне в европейских странах не отслеживается происхождение и перемещение сырья, из которого изготавливаются кормовые продукты, и не контролируются температурные режимы их производства", - отмечается в сообщении.

По мнению Россельхознадзора, ненадлежащий контроль за животноводческим сырьем и производством готовых кормов в государствах-экспортерах угрожает эпизоотическому благополучию России, поскольку вместе с кормами в страну могут быть занесены опасные вирусы и заболевания, которые сохраняются в продукции при недостаточной термической обработке, которую подтвердили проведенные инспекции.

Кроме того, как отметили в Россельхознадзоре, проверки показали, что ветеринарные службы системно не контролируют в кормах и кормовых добавках содержание стимуляторов роста мышечной массы животных, тяжелых металлов, микотоксинов, антибиотиков, пестицидов и ГМО. "Этот факт также подтвержден результатами мониторинга Россельхознадзора ввозимых в Россию импортных кормов и кормовых добавок. Так, в ходе лабораторных исследований в продукции неоднократно выявлялись различные несоответствия, в том числе незарегистрированные ГМО-компоненты и другие вещества, которые не должны были в ней присутствовать", - подвернули в ведомстве.

Также обеспокоенность Россельхознадзора вызывает то, что зарубежные ветеринарные службы не контролируют продукцию, отправляемую в Россию, на соответствие требованиям законодательства РФ и ЕАЭС, а проверяют безопасность по своим внутренним нормам. Кроме того, как сообщили в ведомстве, выявлены факты экспорта иностранными компаниями в Россию ветеринарных витаминов с несоответствующим заявленному составом, в том числе вместо 95-100% указанных на этикетке действующих веществ, в них содержалось от 10 до 50%, что может негативно отражаться на здоровье домашних животных.