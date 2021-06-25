Ростом котировок завершились торги на фондовых биржах Шанхая и Шэньчжэня

ШАНХАЙ, 25 июня. /ТАСС/. Торги на биржах материкового Китая завершились в пятницу ростом основных индексов на фоне позитивной динамики на американском фондовом рынке. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайтах площадок в Шанхае и Шэньчжэне.

Отражающий ситуацию на Шанхайской фондовой бирже индекс Shanghai Composite вырос на 1,15%, до отметки 3 607,56. Индекс SSE 50, включающий акции 50 наиболее крупных и ликвидных компаний на данной фондовой площадке ("голубые фишки"), поднялся на 1,47%. Позитивная динамика отмечена по всему спектру основных индексов. Самый большой рост на торгах зафиксирован по таким направлениям, как базовые материалы, энергетика и фармацевтика.

В плюсе завершились торги и на бирже в Шэньчжэне. Ключевой индикатор деловой активности этой торговой площадки Shenzhen Component поднялся на 1,48%, до отметки 15 003,85. Отражающий акции наиболее крупных компаний на обеих биржах индекс CSI300 вырос на 1,63%.

Котировки на биржах Шанхая и Шэньчжэня поднялись вслед за тем, как в четверг американские фондовые индексы продемонстрировали рекордные максимумы по отдельным индикаторам. Инвесторы также обратили внимание на заявление властей КНР о том, что будут приняты все необходимые меры в ответ на внесение США пяти китайских компаний в черный список за предполагаемое нарушение прав человека.