Блинкен: США при контактах с ФРГ хотят "снизить возможный ущерб" от "Северного потока - 2"

БЕРЛИН, 25 июня. /ТАСС/. Вашингтон не хочет, чтобы "Северный поток - 2" стал "инструментом шантажа", переговоры с Берлином нацелены на то, чтобы уменьшить потенциальный ущерб. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью, которое опубликовал в пятницу немецкий журнал Der Spiegel .

Он сказал, что к моменту прихода к власти действующей администрации США проект был готов на 90%. "Факт в том, что труба почти полностью достроена. Нужно понять, как извлечь лучшее из плохой ситуации, которая нам досталась", - сказал госсекретарь. "Вопрос, который для нас актуален, звучит так: как мы можем предотвратить или хотя бы ограничить ущерб, который мог бы появиться[, если Россия захочет использовать "Северный поток - 2" в корыстных целях]", - отметил он.

"В настоящее время мы обсуждаем ряд возможных шагов с правительством Германии, чтобы гарантировать, что трубопровод не станет инструментом шантажа и что интересы Украины будут защищены как экономически, так и стратегически. Для этого мы планируем принять ряд практических мер. Я ожидаю, что мы договоримся о шагах, которые предотвратят или по крайней мере уменьшат возможный ущерб от трубопровода. У нас приостановлены [некоторые] санкции, но приостановку также можно отменить", - заявил Блинкен.

"Северный поток - 2" - одна из спорных тем в отношениях Берлина и Вашингтона. Власти Германии ранее неоднократно говорили, что считают нужным достроить газопровод. Этот проект в Берлине считают экономическим, но настаивают на том, чтобы роль транзитера сохранила Украина. Вашингтон открыто выступает против строительства и предпринимает активные усилия, нацеленные на блокирование этого проекта. Кроме того, многие эксперты указывают, что США хотят поставлять в Европу больше собственного сжиженного газа, который значительно дороже российского трубопроводного.

Берлин и Вашингтон ведут закрытые переговоры по этой теме, содержание которых не раскрывается. Глава МИД ФРГ Хайко Маас и сам Блинкен ранее говорили, что рассчитывают на положительный исход.

Российская сторона ранее неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выражал недоумение попытками ряда стран обусловить судьбу газопровода политически мотивированными обстоятельствами.