Белоруссия пообещала принять ответные меры в связи с санкциями ЕС в ближайшие недели

МИНСК, 25 июня. /ТАСС/. Белоруссия в ближайшие недели постепенно начнет предпринимать шаги в ответ на новые санкции Евросоюза. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба МИД республики.

"Беларусь не собирается молча за этим наблюдать. В ближайшие недели постепенно будут запущены в действие ответные меры, о которых мы неоднократно заявляли", - говорится в сообщении.

В дипведомстве подчеркнули, что "европейским политикам давно пора уяснить: давление и санкции - это не тот язык, на котором стоит разговаривать с Беларусью". В ведомстве добавили, что после "вероломной совместной атаки" 22 июня 2021 года со стороны оси ЕС, США, Великобритании и Канады на белорусов, на трудовые коллективы предприятий, бизнесменов, журналистов, а также депутатов, было понятно, что будет предпринята новая попытка постепенно душить граждан [республики]".

В заявлении отмечается, что решения о введении санкций против Белоруссии были приняты поспешно и немотивированно, а руководство стран ЕС не сочло необходимым дождаться даже заключения ICAO по расследованию инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair.

"Выступая якобы в поддержку свободы самовыражения, Евросоюз выжигает все, что не вписывается в европоцентричную картину мира. Наверное, это и есть суть их демократии. Есть только цель - разложить и подорвать суверенное и независимое государство, проводящее самостоятельную внешнюю и внутреннюю политику на основе реальных интересов белорусского народа", - отметили в МИД Белоруссии.

В дипведомстве добавили, что европейские лидеры не хотят слышать не только голоса миллионов белорусских трудящихся, но и собственных граждан и субъектов хозяйствования, "ряд из которых уже находятся на пороге разорения из-за такой политики своего руководства".

"Беларусь пытаются поучать и атаковать политики, которые не имеют поддержки даже у своего собственного народа", - отметили в МИД. При этом в белорусском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Минск остается открытым для равноправного диалога и взаимовыгодного сотрудничества с теми, кто видит в Белоруссии партнера, а не объект для геополитических притязаний и экспериментов.

Санкции ЕС против Белоруссии

Евросоюз ввел в четверг экономические секторальные санкции против Белоруссии, которые вступают в силу с 25 июня. Это первый случай в истории, когда против Белоруссии введены экономические ограничительные меры. Санкции включают запрет экспорта в ЕС хлористого калия, использующегося в первую очередь в удобрениях, а также нефтепродуктов, за исключением бензина и дизеля. В Белоруссию запрещено поставлять ингредиенты для табачной промышленности, технологии и программное обеспечение для контроля интернета, технику двойного назначения, имеющую военное или полицейское применение. Европейским инвесторам запрещено осуществлять долгосрочное кредитование на сроки более трех месяцев белорусских государственных структур, компаний и банков с государственным участием свыше 50%

К настоящему моменту Евросоюз ввел четыре пакета индивидуальных санкций, под действие которых попали 166 физических и 15 юридических лиц, включая такие заводы как МАЗ и "Белаз". Всем фигурантам этого списка запрещен въезд в ЕС и доступ к европейским финансовым рынкам. С юридическими лицами европейскому бизнесу запрещено поддерживать какие-либо экономические отношения. Кроме того, страны ЕС отказались от полетов над территорией Белоруссии и запретили белорусским авиакомпаниям полеты в воздушном пространстве ЕС. Новые санкции в отношении должностных лиц и ряда предприятий Белоруссии приняли также США, Великобритания и Канада.