Акционеры "Газпрома" одобрили перерегистрацию холдинга из Москвы в Петербург

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Акционеры "Газпрома" на годовом собрании проголосовали за внесение изменений в устав холдинга, которые, в частности, предусматривают перерегистрацию "Газпрома" из Москвы в Санкт-Петербург. Об этом говорится в сообщении газовой компании.

Ранее сообщалось, что изменение места прописки холдинга приведет к росту налоговых отчислений в бюджет Санкт-Петербурга, но пока не выбран налоговый режим сложно оценить их размер. Планируется, что решение о налоговом режиме для "Газпрома" после перерегистрации в Санкт-Петербурге будет принято к осени этого года.

Начальник департамента "Газпрома" Карен Оганян на пресс-конференции в ТАСС в июне этого года сообщал, что в 2019 году "Газпром" выплатил в бюджет Москвы порядка 86 млрд рублей налогов, в 2020 году - около 20 млрд рублей.

Поэтапный переезд группы "Газпром" начался 10 лет назад с переезда "Газпром нефти". Большинство подразделений "Газпрома" уже сейчас находятся в Петербурге, однако официально компания не регистрировалась в этом городе. Штаб-квартира холдинга будет располагаться в небоскребе "Лахта центр", строительство которого уже завершено.