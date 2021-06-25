Шульгинов сменил Патрушева в совете директоров "Газпрома"

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов сменил в совете директоров "Газпрома" главу российского Минсельхоза Дмитрия Патрушева. Соответствующее решение было принято акционерами на годовом собрании холдинга.

Шульгинов назначен на пост министра энергетики РФ в ноябре 2020 года.

Остальные члены совета директоров "Газпрома" сохранили свои посты. Так, акционеры переизбрали 10 действующих членов совета директоров: главу Газпромбанка Андрея Акимова, спецпредставителя президента РФ по взаимодействию с Форумом стран - экспортеров газа Виктора Зубкова, министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера, заместителей председателя "Газпрома" Виталия Маркелова и Михаила Середу, заместителя председателя правительства РФ Александра Новака, председателя Казахстанской ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса Kazenergy Тимура Кулибаева, ректора РГУ им. И. М. Губкина Виктора Мартынова, ректора РАНХиГС Владимира Мау.

В совет директоров "Газпрома" входят 11 человек.

Также на годовом собрании акционеры избрали членов ревизионной комиссии, в которую вошли член ревизионной комиссии ПАО "НК "Роснефть", председатель ревизионных комиссий ПАО "Россети", ПАО "ФСК ЕЭС" Татьяна Зобкова, начальник управления Росимущества Илья Карпов, директор департамента Минэнерго России Татьяна Фисенко, заместитель директора департамента Минэкономразвития России Павел Шумов, заместитель директора департамента Минфина России Алексей Яковлев. И утвердили ООО "ФБК" в качестве аудитора "Газпрома".