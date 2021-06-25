Япония ратифицировала соглашение о региональном экономическом партнерстве

ТОКИО, 25 июня. /ТАСС/. Власти Японии в пятницу ратифицировали соглашение о всеобъемлющем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП), заключенное 15 ноября 2020 года. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Документ вступит в силу, когда его ратифицируют более половины стран, заключивших соглашение.

28 апреля соглашение о ВРЭП одобрил парламент Японии.

Соглашение о ВРЭП подписали страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и пяти крупнейших торгово-экономических партнеров блока: Япония, Австралия, Китай, Новая Зеландия и Республика Корея. Это соглашение образует крупнейшую в мире зону свободной торговли примерно с 2,2 млрд потребителями и объемом ВВП в $28 трлн, что составляет более 32% от общего мирового объема ВВП. По прогнозам специалистов, к 2050 году общий ВВП стран ВРЭП может вырасти до $100 трлн.