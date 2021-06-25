ОДК поставит еще четыре двигателя для фрегатов проекта 22350

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") и "Северная верфь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) подписали в ходе 10-го Международного военно-морского салона договор на поставку четырех дизель-газотурбинных агрегатов М55Р для фрегатов проекта 22350 "Адмирал Юмашев" и "Адмирал Спиридонов".

"Новый договор является продолжением партнерства между ОДК и "Северной верфью". Он увеличивает общее количество законтрактованных агрегатов до 12 единиц, обеспечивая поставки вплоть до 2025 года. Российские компетенции в сфере морского газотурбостроения позволяют нам удовлетворить необходимые потребности российского флота в поставках агрегатов", - сказал заместитель генерального директора ОДК Виктор Поляков на церемонии подписания соглашения.

Генеральный директор "Северной верфи" Игорь Орлов в свою очередь подчеркнул, что ОДК является единственным и надежным изготовителем дизель-газотурбинных агрегатов для российских фрегатов. "Корпорации в достаточно сжатые сроки удалось успешно организовать импортозамещение, создать турбины необходимых технических параметров, по меньшей мере не уступающие зарубежным аналогам, и наладить их серийное производство", - отметил он.

Общий объем заказов достиг 12 агрегатов со сроком поставки до 2025 года. Серийные поставки М55Р начались в 2020 году, тогда ими был оснащен фрегат "Адмирал Головко". Следующий комплект агрегатов для комплектования главной энергетической установки фрегата "Адмирал флота Советского Союза Исаков" планируется отправить заказчику в июле-августе этого года. Всего, согласно имеющимся заказам, агрегатами М55Р будут укомплектованы шесть фрегатов: "Адмирал Головко", "Адмирал флота Советского Союза Исаков", "Адмирал Амелько", "Адмирал Чичагов", "Адмирал Юмашев" и "Адмирал Спиридонов".