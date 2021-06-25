ФАС привлекла новых участников к делу в отношении Google из-за блокировок в YouTube

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) привлекла к делу в отношении Google LLC. о правилах блокировки в YouTube футбольный клуб "Ахмат" в качестве заинтересованного участника, следующее заседание по делу состоится 14 июля. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

19 апреля ФАС возбудила дело в отношении Google LLC. из-за доминирующего положения на рынке сервисов видеохостинга YouTube. Поводом к проведению расследования стало заявление Региональной общественной организации "Центр Интернет-технологий" (РОЦИТ), которая пожаловалась на действия Google по внезапной блокировке, удалению аккаунтов и контента пользователей на видеохостинге YouTube.

"Уже после возбуждения дела в антимонопольное ведомство поступило заявление от футбольного клуба "Ахмат". Обстоятельства заявления аналогичны рассматриваемым в деле: видеохостинг заблокировал ютуб-канал клуба. Комиссия решила привлечь АНО РФК "Ахмат" к делу в качестве заинтересованного лица. Следующее заседание по делу состоится 14 июля", - отмечают в ФАС.

В ведомстве указывают, что 23 июня состоялось первое заседание Комиссии ФАС по делу о нарушении антимонопольного законодательства по признакам злоупотребления доминирующим положением на рынке сервисов видеохостинга YouTube. В ходе заседания РОЦИТ подтвердила доводы, что ряд положений соглашения Google по вопросам блокировки пользователей создают существенные риски для деятельности распространителей контента.

В ноябре 2020 года ФАС России инициировала исследование рынка видеохостинга, а также анализ практик блокировок аккаунтов пользователей. Результаты показали, что правила, связанные с формированием, приостановлением, блокировками аккаунтов и правила обращения контента пользователей на Youtube являются непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми. Это приводит к внезапным блокировкам и удалению аккаунтов пользователей без предупреждения и обоснования действий.