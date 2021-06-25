Доля евро в экспортной выручке "Газпрома" в 2021 году превысит две трети

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Экспорт газа в Европу останется приоритетом для "Газпрома", доля евро в 2021 году в структуре экспортной выручки холдинга в этом году превысит две трети. Об этом сообщил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер по итогам годового собрания акционеров.

"Экспортным рынком номер один для "Газпрома" является европейский рынок. В 2021 году в структуре поступлений от экспорта доля евро превысит более чем 2/3", - сказал он.

Как сообщалось, "Газпром" за 5,5 месяца этого года, по предварительным данным, увеличил экспорт газа в страны дальнего зарубежья на 26,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, до 92,3 млрд куб. м. В 2021 году холдинг планирует поставить в Европу 175-183 млрд куб. м газа по средней экспортной цене $240 за 1 тыс. куб. м.

Годовое собрание акционеров "Газпрома" состоялось 25 июня. В этом году, как и в предыдущем, оно прошло в заочной форме.

"Собрание акционеров завершилось, все решения приняты. В том числе, по размеру дивидендов. Он был рекомендован акционерам советом директоров по инициативе правления. В результате компания досрочно, с опережением на год, направит на выплату дивидендов 50% от скорректированной чистой прибыли группы "Газпром" по МСФО", - сказал Миллер, добавив, что среди важных решений, принятых сегодня на собрании было также одобрение акционеров о перерегистрации ПАО "Газпром" из Москвы в Санкт-Петербург.