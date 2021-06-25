Эксперт: рестораны Москвы потеряют 80% посетителей из-за "бесковидного" формата работы

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Заведения общественного питания в Москве потеряют около 80% посетителей из-за введения "бесковидного" формата работы с 28 июня. Об этом заявил в пятницу уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов в эфире телеканала "Дождь".

"Это (процент снижения количества посетителей ресторанов в Москве - прим. ТАСС) достаточно легко считается. Это количество привитых в городе, количество людей, которые могут иметь QR-код, по отношению к количеству людей вообще. <…> Сколько людей может получить QR-код к понедельнику? Ну, процентов 20. Значит, количество людей в ресторанах упадет на 80%", - сказал он.

Миронов добавил, что доставка продуктов питания и ресторанных блюд может "до конца уничтожить бизнес", поскольку потребитель будет заказывать, в основном, фастфуд и блюда из определенных ресторанов. "Ресторан, не фастфуд, гастрономический, с нормальной едой, с хорошими поварами, он из-за этого будет проседать еще <…> больше", - указал он.

С 28 июня посещать заведения общепита в Москве (кроме летних веранд и сезонных кафе) смогут только привившиеся от ковида, переболевшие им в течение шести последних месяцев либо имеющие отрицательный тест на коронавирус, действительный в течение трех дней. Для подтверждения на входе придется предъявлять специальный QR-код.