В Минске заявили, что санкции ЕС приостановили реализацию ряда инвестпроектов в Белоруссии

МИНСК, 25 июня. /ТАСС/. Санкции Евросоюза привели к приостановке ряда инвестиционных проектов в сфере строительного комплекса Белоруссии. Об этом сообщил в пятницу заместитель премьер-министра Анатолий Сивак, выступая в парламенте.

"Санкционное давление со стороны европейских и других стран хоть напрямую и не затронуло организации строительного комплекса, но повлияло на инвестиционную активность. Часть инвестиционных проектов была приостановлена из-за неопределенности с их финансированием", - отметил вице-премьер, слова которого приводит агентство БелТА.

В связи с этим, по словам Сивака, правительством в мае этого года утвержден комплекс мер по запуску нового инвестиционного цикла. "Данный документ имеет важное значение для долгосрочного развития экономики. Ряд мероприятий комплекса носит стратегический характер, эффект от реализации которых будет ощутим не сразу, а в несколько отдаленной перспективе", - заявил заместитель премьер-министра Белоруссии.

Потери авиационной отрасли Белоруссии от введенных Западом санкций оцениваются на уровне $10,3 млн ежемесячно, сообщил Сивак.

"В целом по авиационной отрасли ежемесячные экономические потери, связанные с санкциями, оцениваются на уровне $10,3 млн", - сказал замглавы правительства.

О рестрикциях

Руководство ряда европейских стран и США не признают результаты президентских выборов в Белоруссии и считают чрезмерно жесткими действия белорусских правоохранителей по отношению к протестующим. На этом фоне Запад вводит санкции и другие ограничения по отношению к Белоруссии. В частности, ЕС ввел санкции против Минского завода колесных тягачей, ОАО "140 ремонтный завод", компаний "Белтехэкспорт", "Синезис" и Dana holdings, МАЗ, "Белаз", ЗАО "Новая нефтяная компания". Новые санкции в отношении должностных лиц и ряда предприятий Белоруссии приняли также США, Великобритания и Канада.

В Минске считают подобные санкции недальновидными, ущербными и граничащими с вмешательством во внутренние дела Белоруссии. Минск пообещал в ближайшее время запустить ответные меры на введенные Западом санкции.