"Транснефть" приостановила прокачку нефти по "Дружбе" в направлении Словакии

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Прокачка нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба" в направлении Словакии приостановлена с утра пятницы из-за технических причин. Предполагается, что работа нефтепровода войдет в штатный режим в ближайшее время, сообщил журналистам официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.

"В 06:30 была остановлена прокачка на НПС Будковице (Словакия) из-за возникшего воздушного пузыря после проведения регламентных работ украинскими коллегами на Прикарпатском участке МН "Дружба". Предполагается, что уже сегодня работа нефтепровода выйдет на штатный режим", - сказал он.

Нефтепровод "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу. Трубопровод берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный и южный, проходит через Белоруссию, Украину, Польшу, Чехию, Словакию, Германию, Венгрию, Латвию, Литву.