БКК будет выполнять свои обязательства перед партнерами и после введения санкций ЕС

МИНСК, 25 июня. /ТАСС/. Белорусская калийная компания (БКК) на фоне введения Евросоюзом новых санкций будет прилагать все усилия для выполнения обязательств перед партнерами, заявили в пятницу в пресс-службе компании.

"Из трех кодов продукции, которую мы продаем, в представленном документе (санкционный список продукции из документа ЕС - прим. ТАСС) присутствуют два. Для нас важен каждый вид товара вне зависимости от поставляемых объемов - точно так же, как родители любят своих детей вне зависимости от возраста или статуса, - отметили в БКК. - Мы будем продолжать работать в существующих рамках, прилагая все усилия для выполнения наших обязательств перед партнерами".

24 июня Совет ЕС принял экономические секторальные санкции против Белоруссии, которые вступают в силу с 25 июня. В Евросоюзе пояснили, что санкции введены в связи с "насильственным подавлением протестов и серьезными нарушениями прав человека в Белоруссии, а также в связи с принуждением к посадке 23 мая самолета Ryanair и задержанию находившегося на борту оппозиционного блогера Романа Протасевича".

В списке продукции, запрещенной к ввозу в ЕС из Белоруссии, значится, в том числе хлористый калий с содержанием K2O менее 40%, а также с содержанием более 62%. При этом в списке не значится хлористый калий с содержанием K2O 60%. Его применяют в качестве сырья при производстве комплексных минеральных удобрений в сельском хозяйстве - это одна из основных продукций компании "Беларуськалий".