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"Яндекс" даст преимущества в заказах привитым таксистам и курьерам

Выполняющие заказы "Яндекс.Еды" и "Лавки" в качестве поощрения за вакцинацию получат доступ к плановым сменам на полчаса раньше, чем все остальные

МОСКВА, 25 июня./ТАСС/. "Яндекс" предложит водителям и курьерам, которые пройдут вакцинацию от COVID-19, преимущества в работе с заказами клиентов. Инициатива начала действовать в Москве и Московской области с 25 июня. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

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"Водители такси и курьеры, выполняющие заказы "Яндекс.Доставки", после вакцинации смогут раньше других получать и принимать новые заказы, а, значит, больше зарабатывать за смену благодаря снижению простоя", - комментируют в пресс-службе.

Отмечается, что курьеры, выполняющие заказы "Яндекс.Еды" и "Лавки", в качестве поощрения за вакцинацию получат доступ к плановым сменам на полчаса раньше, чем все остальные. "Так они раньше смогут выбрать наиболее удобный и выгодный район доставки и временной интервал смены", - поясняют в компании.

Для того, чтобы получить преимущества, водителям и курьерам нужно сфотографировать сертификат о прививке и загрузить фотографию в приложение для работы с заказами "Яндекс.Про". Это нужно сделать два раза - после получения первого и второго компонента вакцины.

"Яндекс" окажет поддержку всем партнерам в Москве и Московской области, кто только что прошел вакцинацию, а также тем, кто полностью привился от коронавируса в течение последних 6 месяцев, отмечают в компании.

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РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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