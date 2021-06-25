Виктор Зубков вновь возглавил совет директоров "Газпрома"

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Специальный представитель президента РФ по взаимодействию с Форумом стран - экспортеров газа (ФСЭГ) Виктор Зубков вновь избран председателем совета директоров "Газпрома". Об этом говорится в сообщении компании.

Зубков возглавляет совет директоров "Газпрома" с 2008 года.

Годовое собрание акционеров "Газпрома" в пятницу утвердило новый состав совета директоров холдинга. В него вошел Николай Шульгинов, назначенный в ноябре 2020 года на пост министра энергетики РФ. Он занял позицию главы Минсельхоза РФ Дмитрия Патрушева, который не вошел в новый состав совета директоров холдинга.

Остальные члены совета директоров "Газпрома" сохранили свои посты. Так, акционеры переизбрали главу Газпромбанка Андрея Акимова, спецпредставителя президента РФ по взаимодействию с Форумом стран - экспортеров газа Виктора Зубкова, министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера, заместителей председателя "Газпрома" Виталия Маркелова и Михаила Середу, заместителя председателя правительства РФ Александра Новака, председателя Казахстанской ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса Kazenergy Тимура Кулибаева, ректора РГУ им. И. М. Губкина Виктора Мартынова, ректора РАНХиГС Владимира Мау.

В совет директоров "Газпрома" входят 11 человек.