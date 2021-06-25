{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Кабмин повысил пошлины на экспорт лома на полгода

Пошлины повысятся до 5%, но не менее €70 за тонну

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Пошлины на экспорт лома в России повысятся на полгода до 5%, но не менее €70 за тонну, следует из постановления правительства, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Оно опубликовано на официальном интернет-портале правовых актов 25 июня 2021 года.

Прежде действовала ставка 5%, но не менее €45 за тонну.

Новый размер пошлин распространяется на отходы и лом литейного чугуна, лом черных металлов, покрытых слоем олова, токарную стружку, обрезки, обломки, отходы фрезерного производства, опилки, слитки для переплавки (шихтовые слитки).

Постановление вступит в силу по истечении 30 дней со дня его опубликования.

Теги
Россия
Пандемия COVID-19
Поставщик вакцин от COVID-19 отмечает сильный рост спроса на них в РФ
Компания отгружает препараты круглосуточно
Читать полностью