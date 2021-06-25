СМИ: Город Санья на Хайнане предложил туристам страховку от потребительских конфликтов

ХАЙКОУ /Китай/, 25 июня. /ТАСС/. Курортный город Санья на острове Хайнань создал новый страховой продукт для туристов, не желающих стать жертвой потребительских споров. Об этом сообщил информационный портал "Чжунго синьвэньван".
По данным издания, при поддержке местного правительства компания Sanya Technology Investment на этой неделе создала портал услуг, позволяющий застрахованным лицам в режиме онлайн направлять жалобы с требованием выплатить денежную компенсацию за нарушение продавцом прав покупателя.
Заявка будет считаться действительной при наличии доказательства, которое подтверждает обоснованность выражаемого потребителем недовольства. Страховщик обязуется рассмотреть ее в течение трех минут с момента поступления. Предварительная процедура по оформлению страховой выплаты займет всего полчаса.
Как прокомментировала Sanya Technology Investment, с ростом потока туристов на Хайнане может увеличиться и количество случаев, когда отдыхающие остаются недовольны обслуживанием в гостиницах, ресторанах и при посещении прочих объектов. По мере повышения интенсивности туристических поездок теоретически возникает больше непредвиденных ситуаций, приводящих к материальному ущербу, психологическим и даже физическим травмам клиентов.
"На основании поступившей заявки компетентные органы проведут всестороннее расследование. Если в итоге виновным окажется продавец или предоставившая услуги компания, они будут обязаны выплатить потребителю компенсацию", - уточнил заместитель генерального директора компании-страховщика Сюй Бинь.
Администрация Санья активно развивает потребительский сектор, прежде всего за счет магазинов беспошлинной торговли, которых в городе насчитывается уже четыре. В них представлены сотни международных брендов, пользующихся в Китае большой популярностью. Для стимулирования роста продаж и повышения качества сферы услуг местные власти в последнее время начали внедрять в обращение официальную криптовалюту - цифровой юань.