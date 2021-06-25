СМИ: Город Санья на Хайнане предложил туристам страховку от потребительских конфликтов

ХАЙКОУ /Китай/, 25 июня. /ТАСС/. Курортный город Санья на острове Хайнань создал новый страховой продукт для туристов, не желающих стать жертвой потребительских споров. Об этом сообщил информационный портал "Чжунго синьвэньван" .

По данным издания, при поддержке местного правительства компания Sanya Technology Investment на этой неделе создала портал услуг, позволяющий застрахованным лицам в режиме онлайн направлять жалобы с требованием выплатить денежную компенсацию за нарушение продавцом прав покупателя.

Заявка будет считаться действительной при наличии доказательства, которое подтверждает обоснованность выражаемого потребителем недовольства. Страховщик обязуется рассмотреть ее в течение трех минут с момента поступления. Предварительная процедура по оформлению страховой выплаты займет всего полчаса.

Как прокомментировала Sanya Technology Investment, с ростом потока туристов на Хайнане может увеличиться и количество случаев, когда отдыхающие остаются недовольны обслуживанием в гостиницах, ресторанах и при посещении прочих объектов. По мере повышения интенсивности туристических поездок теоретически возникает больше непредвиденных ситуаций, приводящих к материальному ущербу, психологическим и даже физическим травмам клиентов.

"На основании поступившей заявки компетентные органы проведут всестороннее расследование. Если в итоге виновным окажется продавец или предоставившая услуги компания, они будут обязаны выплатить потребителю компенсацию", - уточнил заместитель генерального директора компании-страховщика Сюй Бинь.

Администрация Санья активно развивает потребительский сектор, прежде всего за счет магазинов беспошлинной торговли, которых в городе насчитывается уже четыре. В них представлены сотни международных брендов, пользующихся в Китае большой популярностью. Для стимулирования роста продаж и повышения качества сферы услуг местные власти в последнее время начали внедрять в обращение официальную криптовалюту - цифровой юань.