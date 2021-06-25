В Сбере заявили, что инвестиции зумеров в фондовый рынок в 2021 году выросли в восемь раз

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Поколение Z или так называемые зумеры (люди, родившиеся с конца 1990-х до начала 2010-х годов - прим. ТАСС) в 2021 году стали инвестировать в восемь раз больше. Об этом свидетельствуют результаты исследования компаний блока "Управление благосостоянием" "Сбера" (СК "Сбербанк страхование жизни", НПФ Сбербанка, "Сбер управление активами").

"В 2021 году поколение зумеров стало активно инвестировать: объем вложенных средств в инвестиционные инструменты "Сбер управление активами" увеличился почти в 8 раз и достиг 7 млрд рублей. Рост вложений в инструменты доверительного управления отмечается у представителей всех поколений, однако именно зумеры показали максимальную динамику", - указано в исследовании.

Вместе с этим в сообщении отмечается, что вложения других поколений не показали такого же роста, однако их объем значительно превосходит инвестиции зумеров.

"Вложения миллениалов и иксов выросли вдвое (до 25 млрд и 88 млрд рублей соответственно), а бумеров - на 50% (124 млрд рублей)", - отмечают авторы исследования.

При этом количественно самый большой прирост инвесторов за год наблюдается среди миллениалов - в 4 раза. Число инвесторов-зумеров выросло за год втрое, иксов - на 60% и бумеров - на 30%.

Помимо этого, аналитики пришли к выводу, что бумеры (поколение 1946-1964 гг.) придерживаются самых консервативных стратегий инвестирования. "Бумеры - самые прагматичные и консервативные инвесторы: 75% вкладывают облигации (причем 65% используют для этого ИИС с готовой стратегией), 13% инвестируют в фондовый рынок через стратегии с защитой капитала и только 12% вкладывают в акции", - говорится в исследовании.

Что касается наиболее популярных направлений для инвестиций, то некоторое предпочтение зумеры отдают облигациям (55%), при этом большинство для вложений в облигации используют ИИС с готовой стратегией. Акции выбирают 45% поколения Z. Предпочтения миллениалов в равной степени разделились между облигациями и акциями.