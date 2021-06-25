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ПСБ и Росатом создадут Центр компетенций и обслуживания для предприятий ОПК

Основной задачей центра станет оказание предприятиям ОПК консультационных услуг по аутсорсингу бухгалтерского и кадрового учета

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Промсвязьбанк и госкорпорация "Росатом" договорились о создании межотраслевого Центра компетенций и обслуживания для предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), следует из сообщения банка.

Соответствующий меморандум о намерениях был заключен в рамках конференции "Цифровая индустрия промышленной России".

Отмечается, что основная задача центра - оказание предприятиям ОПК консультационных услуг по аутсорсингу бухгалтерского и кадрового учета. Также центр будет предлагать предприятиям комплексные решения по внедрению импортонезависимых систем.

"В работе центра планируется использовать многолетний опыт оказания аутсорсинговых услуг дочерней организацией Росатома - "Гринатом", богатый опыт ПСБ в сотрудничестве и финансировании предприятий ОПК, а также компетенции по повышению операционной эффективности, созданные ПСБ в прошлом году на базе S+ Consulting. Создание центра позволит предприятиям ежегодно экономить до 30% расходов на функции, которые будут переданы на аутсорсинг. Мы рассчитываем, что организация станет уникальным центром экспертизы, не имеющим аналогов в России по объему обслуживаемых операций", - отметил вице-президент - руководитель департамента развития небанковских сервисов ПСБ Алексей Назаров. По его словам, в будущем спектр услуг центра планируется расширить, что позволит предлагать предприятиям ОПК комплексные решения как в части финансов, так и в других функциональных областях.

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