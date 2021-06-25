Исследование: объем продаж ноутбуков в РФ за шесть месяцев вырос до 77 млрд рублей

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Продажи ноутбуков в России за шесть месяцев 2021 года, по предварительной оценке, выросли на четверть, до 77 млрд рублей. При этом в натуральном выражении продажи снизились на 13%, до 1,3 млн штук. Об этом говорится в исследовании "М.Видео-Эльдорадо", которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Продажи ноутбуков в розничном сегменте на российском рынке в первом полугодии 2021 года могут превысить 77 млрд рублей и 1,3 миллиона штук", - говорится в исследовании. Небольшое снижение продаж ноутбуков в натуральном выражении, как полагают аналитики, связано с эффектом высокой базы прошлого года, когда в марте 2020 года произошло резкое изменения курса и выросли инвестиции в технику, а также когда в период локдауна в апреле - мае потребители закупали технику для работы и учебы. Как отмечают аналитики, в этом году спрос сохраняется на высоком уровне - относительно 2019 года продажи ноутбуков в штуках выросли примерно на 20%.

Около 85% продаж составляют устройства на операционной системе Windows 10.

Как отмечают аналитики, при выборе ноутбука пользователи все чаще обращают внимание на производительность и технические характеристики. В этом году каждый шестой проданный ноутбук - игровой, их используют в том числе для работы с ресурсоемкими программами.

Еще одним трендом стало увеличение интереса к компактным и мощным моделям до 13 и 15 дюймов, которые удобнее транспортировать. Также растут продажи ноутбуков с большим дисплеем от 16 дюймов для комфортной работы, учебы, развлечений и решения других задач из дома. При этом порядка 60% штучных продаж приходится на устройства с размером экрана от 15 до 16 дюймов.

В топ-5 наиболее популярных производителей в количественном выражении на российском рынке вошли Asus, HP, Lenovo, Acer, а также Apple.