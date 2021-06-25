Поставщик вакцин от COVID-19 отмечает сильный рост спроса на них в РФ

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Холдинг "Нацимбио" Ростеха отмечает заметный рост спроса на вакцины от коронавируса со стороны субъектов РФ, компания отгружает вакцины круглосуточно, сообщили ТАСС в компании. "Нацимбио" является уполномоченной правительством организацией по поставкам вакцин от коронавируса на территории РФ.

"Вся поступающая от производителей продукция отгружается в соответствии с распределением Минздрава РФ и заявками регионов в круглосуточном режиме. В настоящий момент запрос со стороны субъектов на вакцины против коронавирусной инфекции заметно увеличивается, холдинг "Нацимбио" соразмерно увеличивает темпы отгрузки препаратов с центрального распределительного склада", - сказали в "Нацимбио".

В компании отметили, что в Хабаровский край в течение двух дней будет доставлено 65 тыс. комплектов вакцин. Ранее край приостановил вакцинацию в связи с нехваткой препарата из-за выросшего спроса.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что спрос на вакцинацию в регионах растет в 5-10 раз. Такие темпы вскоре позволят достигнуть коллективного иммунитета у взрослого населения, считает она.

В пятницу премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что запас вакцин от коронавируса в России есть, однако надо следить за их своевременным поступлением во все регионы страны.