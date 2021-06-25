Рестораторы Москвы попросили на месяц отложить переход на "бесковидный" режим

КАЗАНЬ, 25 июня. /ТАСС/. Ресторанное сообщество Москвы просит власти города отодвинуть на месяц срок перехода заведений общественного питания на "бесковидный" формат работы. Об этом сообщила в пятницу ТАСС уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева.

"Ресторанный бизнес предлагает дать хотя бы еще месяц. Они справятся с переходом на новый формат, но к обозначенным срокам не успевают", - сказала Минеева в кулуарах проходящего в Казани форума "Региональный рост - поиск эффективных решений".

По ее словам, рестораторы также просят "сразу не штрафовать, а предупреждать" при выявлении нарушений в работе общепита по новому формату. "Мы будем просить минимизировать карательные меры: сделать предупреждения и только со второго-третьего раза - штрафовать", - отметила Минеева.

Как ранее сообщил в своем блоге мэр города Сергей Собянин, посещать места общественного питания в Москве с 28 июня смогут только переболевшие от ковида в течение шести месяцев, привившиеся либо имеющие отрицательный тест на коронавирус, действующий три дня. Рестораны и кафе должны будут создать систему проверки QR-кодов, а фудкорты смогут открыться только после создания системы контроля, которая позволит не пускать посетителей без этих кодов.